Jurassic World - La Rinascita ruggisce in testa al box office USA 318,3 milioni di incasso globale

Straordinario successo, in patria e negli 82 mercati esteri - Cina compresa - che hanno visto il debutto l'arrivo del nuovo capitolo del franchise giurassico guidato dalla diva Scarlett Johansson. Non c'è critica che tenga di fronte al fascino dei dinosauri. Nonostante le previsioni incerte della vigilia, lo conferma il debutto al box office USA del nuovo capitolo della saga creata da Steven Spielberg, Jurassic World - La Rinascita. cambia tutto nel franchise con l'arrivo delle star Scarlett Johansson e Jonathan Bailery e del regista Gareth Edwards, ma il pubblico sembra gradire accorrendo in sala. 🔗 Leggi su Movieplayer.it