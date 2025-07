La classifica degli album e dei singoli più venduti nel 2025 fino a ora | dominano Olly e Sanremo

Nel panorama musicale del 2025, gli artisti che stanno conquistando le vette delle classifiche sono Olly e i protagonisti di Sanremo. La Fimi ha appena svelato le liste dei più venduti della prima metà dell’anno, rivelando chi sono i veri re delle playlist. Scopriamo insieme le top 10 e lasciamoci coinvolgere da questa stagione di successi. Continua a leggere per scoprire chi si è imposto nel cuore degli italiani!

La Fimi ha pubblicato le classifiche di album e singoli più venduti della prima metà del 2025: qui le classifiche top 10. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Morivo di freddo in Svezia e per scaldarmi ho scritto 'A me mi piace'. Io il re dei tormentoni? Bello, ma faccio gli scongiuri": Alfa primo tra album e singoli

