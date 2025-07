Il Santa Maria della Pietà | da manicomio a centro di salute cultura e memoria

Immerso nel verde di Monte Mario, il complesso del Santa Maria della Pietà racconta una delle storie più significative di trasformazione urbana e sociale della Capitale. Da luogo di segregazione e sofferenza a simbolo di rinascita, oggi è un polo multifunzionale dedicato alla salute, alla cultura e all'inclusione. Le origini del Santa Maria della Pietà risalgono al 1548, quando nacque come ospedale per poveri e malati di mente. Dopo vari spostamenti, tra cui quello in Via della Lungara nel 1725, fu nel 1914 che prese forma l'attuale struttura: un vasto villaggio manicomiale di 130 ettari con 37 padiglioni, laboratori, una fattoria e perfino un teatro.

