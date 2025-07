Esplosione a Roma le fasi dell'incidente riprese in un video | l'arrivo dell'autocisterna poi lo scoppio

Un'esplosione devastante scuote Roma: le immagini esclusive delle telecamere di sorveglianza rivelano ogni momento, dall’arrivo dell’autocisterna allo scoppio. Un incidente che ha causato paura e distruzione, con le autorità già al lavoro per fare luce su quanto accaduto. Nelle prossime ore potrebbero emergere i primi nomi degli indagati. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che sta facendo tremare la capitale.

Le telecamere di sorveglianza del vicino deposito di metalli hanno ripreso tutte le fasi dell'incidente che ha portato all'esplosione in via dei Gordiani. Nelle prossime ore potrebbero esserci i primi nomi iscritti sul registro degli indagati.

Esplosione a Roma in un distributore Gpl, l'incidente in due fasi: il camion, la fuga di gas, il boato, le fiamme. 27 feriti, uno è grave - Un'esplosione devastante a Roma scuote la città: alle prime luci dell'alba, un distributore di GPL ha preso fuoco, provocando un boato potente e un'escalation di fiamme.

