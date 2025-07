Leoni Inter Marotta va forte sul giovane difensore | ha una carta da giocarsi per battere la concorrenza del Milan!

Leoni Inter, Marotta scommette sul giovane talento Giovanni Leoni: il difensore del Parma classe 2006 potrebbe essere la carta vincente per superare la concorrenza del Milan. La strategia nerazzurra è già in movimento, con accordi preferenziali e un occhio attento sul futuro di uno dei più promettenti talenti italiani. Il mercato è aperto, e la corsa al talento sta entrando nel vivo: il suo destino si deciderà presto.

Il piano d’azione. Il mercato Inter continua a monitorare con grande attenzione il futuro di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma, tra i talenti più promettenti del panorama italiano. I nerazzurri hanno già avviato da tempo un canale preferenziale con il club emiliano, grazie anche ai recenti affari che hanno portato a Milano il tecnico Cristian Chivu e l’attaccante Ange-Yoan Bonny. Tuttavia, la strada che porta al centrale mancino non è affatto in discesa. E non lo è nemmeno per il Milan, altro club fortemente interessato al classe 2006. 🔗 Leggi su Internews24.com