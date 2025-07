Fiumicino tra fuoco e fiamme | oggi un nuovo rogo la colonna di fumo è visibile da Roma | VIDEO

Fiumicino si trova ancora una volta sotto assedio dalle fiamme: un nuovo incendio si sta propagando, generando una colonna di fumo che si erge visibile da Roma. Il caldo record e la scarsità di piogge alimentano la rapidità della diffusione delle fiamme, minacciando l’ambiente e la sicurezza. La lotta contro questi incendi diventa ogni giorno più urgente e difficile, sottolineando la vulnerabilità del nostro territorio in questa emergenza climatica.

Il caldo record e l'assenza di piogge sono uno dei motivi per il quale le fiamme si diffondono così rapidamente nell'area di Fiumicino L'articolo Fiumicino tra fuoco e fiamme: oggi un nuovo rogo, la colonna di fumo è visibile da Roma VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fiumicino tra fuoco e fiamme: oggi un nuovo rogo, la colonna di fumo è visibile da Roma | VIDEO

In questa notizia si parla di: fiumicino - fuoco - fiamme - rogo

Fiumicino, Severini: “Grazie alla polizia locale e ai vigili del fuoco” - Fiumicino, 13 maggio 2025 - Roberto Severini, Presidente del Consiglio, esprime la sua gratitudine agli agenti della polizia locale e ai vigili del fuoco per il loro impegno nelle recenti operazioni nel Comune.

(Adnkronos) - Numerosi incendi a Roma anche oggi, lunedì 30 giugno. Un vasto rogo sta interessando la zona di Piana del Sole, minacciando di avvicinarsi sempre più all'aeroporto di Fiumicino. Per un incendio a via Casal Rotondo, che ha interessato anche Vai su Facebook

Incendio a Fiumicino, in fiamme capannoni e rifiuti; Incendio a ridosso dell’aeroporto di Fiumicino: in fiamme il cantiere Liburna, salva “nave romana”; Incendio a Fiumicino, in fiamme capannoni e rifiuti. Colonna di fumo nero invade Roma sud ovest.

Incendio a Fiumicino, rogo nei pressi di Parco Leonardo: fumo nero visibile da chilometri di distanza - Un nuovo incendio è divampato stamane a Fiumicino, in località Parco Leonardo, alle spalle del centro commerciale Da Vinci. Segnala msn.com

Incendio a Fiumicino, rifiuti e capannoni in fiamme: colonna di fumo nero - Il rogo, da cui si è alzata una colonna di fumo nera, sarebbe al momento confinato in quell'area. tg24.sky.it scrive