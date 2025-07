Il figlio di Ancelotti lascia la Selecao | ecco dove allenerà I dettagli

Il giovane talento lascia la Seleção per intraprendere una nuova avventura nel mondo del calcio: è arrivato il momento di scoprire dove allenerà il figlio di Ancelotti. Una decisione che segna l’inizio di una promettente carriera da allenatore, pronti a scoprire i dettagli di questa prima vera sfida in panchina? Restate con noi per conoscere tutte le novità su questa entusiasmante svolta professionale!

Il figlio di Ancelotti lascia la Selecao e inizia la sua carriera da allenatore: prima vera sfida in panchina, ecco dove allenerà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il figlio di Ancelotti lascia la Selecao: ecco dove allenerà. I dettagli

In questa notizia si parla di: figlio - ancelotti - lascia - selecao

Ancelotti annuncia: "Mio figlio Davide è in trattativa per allenare un club europeo" - Carlo Ancelotti, attuale ct del Brasile, svela che suo figlio Davide è in trattativa per allenare un club europeo, segnando un passo importante nella sua carriera nel calcio.

#Ancelotti #Raphinha #brasil #selecaobrasileira #selecao Vai su Facebook

Il figlio di Ancelotti lascia la Selecao: ecco dove allenerà. I dettagli; Brasile, ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo commissario tecnico; Ancelotti e la grande rivoluzione del Brasile: è il primo ct straniero.

Davide pronto alla sua prima esperienza da solo alla guida di una squadra: pronto un biennale, niente doppio incarico - Davide pronto alla sua prima esperienza da solo alla guida di una squadra: pronto un biennale, niente doppio incarico ... Riporta gazzetta.it

Ancelotti lascia il Real Madrid, è ufficiale: sarà il nuovo ct del Brasile. Primo allenatore italiano a guidare la Seleçao - MSN - Carlo Ancelotti lascia ufficialmente la panchina del Real Madrid che verrà presa da Xabi Alonso. Scrive msn.com