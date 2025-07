Meteo nuova allerta maltempo | In arrivo altri temporali forti e grandinate Ecco dove

L’estate 2025 si sta rivelando più imprevedibile che mai, con fronti freddi e ondate di calore che si affrontano sull’Italia. Secondo il meteorologo Federico Brescia, nuovi temporali forti e grandinate sono all’orizzonte, pronti a colpire diverse regioni. La nostra penisola rimane in bilico tra condizioni estreme, e l’incubo maltempo non è ancora finito. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

L'estate 2025 si sta rivelando più instabile del previsto. L' Italia è ancora stretta tra due forze opposte: da un lato il caldo africano che insiste al Sud, dall'altro l'ingresso di fronti freddi al Nord che stanno causando temporali violenti, grandinate e repentini cali di temperatura. Il meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it conferma un cambio di scenario, ma avverte: l'incubo maltempo non è finito. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Leggi anche: "È nata Lea": la famosissima diventa mamma per la seconda volta Allerta temporali al Nord: supercelle e grandine in pieno luglio. Nella giornata di lunedì 7 luglio, l'Italia si troverà a metà tra il ricambio d'aria più fresca al Nord e la canicola persistente al Sud.

