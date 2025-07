Strage di Corinaldo lo sfogo dei parenti delle vittime dopo fuga di Cavallari | Assurdo fosse senza scorta presi in giro dalla giustizia

Dopo la tragica strage di Corinaldo, il dolore si trasforma in rabbia tra i familiari delle vittime. Lo sfogo di Francesco Vitali e Paolo Curi mette in luce un sistema che appare poco rispettoso della memoria delle vittime e ignorante delle sue responsabilità. La fuga di Cavallari senza scorta ha alimentato un senso di ingiustizia e incredulità, mentre il Dipartimento avvia gli accertamenti necessari. La richiesta di risposte diventa ora più che mai urgente.

“Perché Cavallari era senza scorta? Mi sento preso in giro”, afferma amareggiato Francesco Vitali. Anche Paolo Curi è dello stesso pensiero e afferma che "andava sorvegliato" Mentre il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) avvia accertamenti su come Andrea Cavallari sia potuto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Strage di Corinaldo, lo sfogo dei parenti delle vittime dopo fuga di Cavallari: “Assurdo fosse senza scorta, presi in giro dalla giustizia”

