Carburanti ancora in calo benzina self service a 1,734 euro

I prezzi dei carburanti continuano a scendere, regalando un po' di sollievo agli automobilisti italiani. Con il benzina self service a 1,734 euro e il diesel in leggera ascesa per il quarto giorno consecutivo, il mercato si mantiene stabile, mentre le medie nazionali si avvicinano a nuovi livelli più bassi. Una dinamica che promette di influenzare positivamente i costi di viaggio e spostamenti quotidiani, offrendo un respiro di sollievo ai consumatori.

Quarto aumento consecutivo per la quotazione del diesel e terzo per la benzina. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, le compagnie tuttavia non si sono mosse sui rispettivi prezzi consigliati sulla rete, mentre le medie nazionali dei prezzi dei carburanti alla pompa hanno continuato a scendere nel fine settimana. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,734 eurolitro (-4 millesimi, compagnie 1,739, pompe bianche 1,724), diesel self service a 1,667 eurolitro (-2, compagnie 1,672, pompe bianche 1,656). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carburanti ancora in calo, benzina self service a 1,734 euro

