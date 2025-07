La notte nel cuore non va in onda domenica 13 luglio 2025 | ecco perché quando torna e che cosa c' è al suo posto

Attenzione, appassionati di telefilm: domenica 13 luglio 2025, su Canale 5, la tanto amata "La notte nel cuore" salta il suo appuntamento. Ma niente paura! Al suo posto andrà in onda un'altra imperdibile proposta per intrattenere gli spettatori. Questa modifica temporanea è dovuta a un cambio di programmazione deciso da Mediaset, che vuole sorprendere e deliziare ancora di più il pubblico italiano con contenuti coinvolgenti e sorprendenti. Restate sintonizzati per scoprire cosa vi aspetta!

Cambio di programmazione su Canale 5 per domenica 13 luglio, salta La notte del cuore, ecco che cosa andrà in onda La notte nel cuore non va in onda domenica 13 luglio 2025. Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per la serie turca che sta appassionando il pubblico italiano con i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La notte nel cuore non va in onda domenica 13 luglio 2025: ecco perché, quando torna e che cosa c'è al suo posto

La Notte Nel Cuore: Ecco cos'è e che significato ha la cerimonia dell'henné di cui sono stati protagonisti Cihan e Sevilay - La notte nel cuore si trasforma in un affascinante viaggio tra tradizioni e emozioni. Nella nuova serie turca in prima serata su Canale5, scopriamo le storie di Nuh e Melek, ma anche i rituali che arricchiscono la cultura turca, come la cerimonia dell’henné.

La notte nel cuore, la puntata del 6 luglio: Hikmet minaccia Sevilay; La notte nel cuore, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni; La Notte nel Cuore: anticipazioni puntata di domenica 6 luglio! Hikmet obbliga Cihan a....

