Assosharing ' bene il contrassegno per i monopattini'

Assosharing accoglie con soddisfazione il recente decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che introduce l’obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici. Questa misura rappresenta un passo importante verso una mobilità urbana più sicura, tracciabile e responsabile. Con oltre 5 milioni di utenti iscritti, Assosharing si impegna a promuovere un utilizzo consapevole e sostenibile della micromobilità, contribuendo a rendere le città più vivibili e sicure per tutti.

"Accogliamo positivamente il decreto emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che introduce l'obbligo di un contrassegno identificativo per i monopattini elettrici, quale misura utile a favorire una maggiore sicurezza e tracciabilità nell'ambito della micromobilità urbana ". È quanto dichiara Assosharing, l'associazione che rappresenta numerose aziende della mobilità condivisa e conta oltre 5 milioni di utenti iscritti in Italia. "L'Associazione si dichiara da sempre favorevole alla sanzionabilità dei comportamenti scorretti e incivili, che generano un danno reputazionale all'intero comparto dello sharing - prosegue la nota - Il settore della mobilità condivisa, sottoposto a costante monitoraggio da parte delle amministrazioni locali, ha già conseguito risultati significativi sul fronte della sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Assosharing, 'bene il contrassegno per i monopattini'

In questa notizia si parla di: assosharing - contrassegno - monopattini - bene

Assosharing, 'bene il contrassegno per i monopattini'; Assosharing, inapplicabili le novità sui monopattini: bisogna rivedere le norme; Torino e le nuove norme stradali, il problema dei monopattini: «Stavano cambiando la città, ora poca chiarezza e più costi».

Assosharing, 'bene il contrassegno per i monopattini' - "Accogliamo positivamente il decreto emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che introduce l'obbligo di un contrassegno identificativo per i monopattini elettrici, quale misura util ... Segnala ansa.it

Monopattini, Assosharing: bene proposta contro obbligo casco per i maggiorenni - MSN - Per i monopattini in sharing, infatti, tra il 2021 e il 2022 il tasso di incidenti è crollato da 1,47 per 100 mila chilometri percorsi a 0,58 con un tasso di mortalità pari allo 0. Scrive msn.com