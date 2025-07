Niente regali alle ammucchiate della sinistra

Niente regali alle ammucchiate della sinistra. Partiamo dalla fine, cioè dalla classica morale della favola: nonostante tutto ciò che sto per scrivere sui guai della sinistra, il centrodestra farà bene a stare molto attento. Il turno autunnale di elezioni regionali si preannuncia altamente insidioso: e sarebbe un gran peccato – già in estate – dare per scontato che alcune missioni siano impossibili. Dunque, occorre uno sforzo sia nazionale sia locale per evitare autogol, per scegliere con saggezza e determinazione, perché il futuro del Paese dipende anche da questa sf

Partiamo dalla fine, cioè dalla classica morale della favola: nonostante tutto ciò che sto per scrivere sui guai della sinistra, il centrodestra farà bene a stare molto attento. Il turno autunnale di elezioni regionali si preannuncia altamente insidioso: e sarebbe un gran peccato – già in estate – dare per scontato che alcune missioni siano impossibili. Dunque, occorre uno sforzo sia nazionale sia locale per evitare autogol, per scegliere caso per caso i candidati più competitivi, e – esercizio tutt’altro che semplice – per trovare un equilibrio tra le esigenze di tutti e tre i partiti dell’area di governo, in modo che ciascuno si senta impegnato a fondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Niente regali alle ammucchiate della sinistra

In questa notizia si parla di: sinistra - niente - regali - ammucchiate

Referendum, niente quorum: affluenza vicina al 30%. FdI: “Alla fine è caduta la sinistra” - Il referendum senza quorum, con un’affluenza vicina al 30%, ha segnato una svolta politica inaspettata: il centrodestra si è rafforzato e la sinistra ha subito una battuta d’arresto, con uno storico 232 a favore della destra.

Nonostante tutti i guai della sinistra, il centrodestra farà bene a stare molto attento: l'editoriale di #DanieleCapezzone Vai su X

Niente regali alle ammucchiate della sinistra | .it; Donzelli spiana la sinistra: Starnuto trasformato in tornado. E loro... | .it; Milano, tempesta d'acqua: muore 63enne travolta da un albero | .it.

"Basta con le ammucchiate a sinistra. La scissione è un vecchio tabù però ha contribuito a fare chiarezza" - ilGiornale.it - La scissione è un vecchio tabù però ha contribuito a fare chiarezza" L'ex senatore dei Ds: "È meglio che quelli che non accettano la modernità se ne ... Scrive ilgiornale.it

Arrivano gli accordi "contro". La sinistra fa le ammucchiate - A Lecco la Cgil in campo, a Legnano patti "anti- Come scrive ilgiornale.it