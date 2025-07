Concorso d’Eleganza Varignana 1705 a fine settembre la terza edizione

Preparati a vivere un weekend di puro fascino e raffinatezza: dal 26 al 28 settembre, torna la terza edizione del Concorso d’Eleganza Varignana 1705, un evento che si conferma tra i più esclusivi nel panorama internazionale, ambientato nella splendida cornice di Palazzo di Varignana. Dopo il trionfo dell’anno passato con la Ferrari 275 GTB del 1966, quest’anno la sfida promette emozioni ancora più indimenticabili...

Il Concorso d'Eleganza Varignana 1705, terza edizione, tornerà dal 26 al 28 settembre prossimo. Un evento che in pochi anni si è già imposto tra i più raffinati appuntamenti del panorama collezionistico internazionale. La cornice è quella esclusiva di Palazzo di Varignana, resort di charme immerso tra le colline bolognesi, nel cuore della Motor Valley. Dopo il successo del 2024, che ha visto trionfare la Ferrari 275 GTB del 1966, quest'anno la manifestazione ospiterà 35 vetture d'epoca costruite prima del 1973, a cui si aggiunge una classe speciale dedicata alle hypercar contemporanee. Le auto in concorso saranno suddivise in sei classi tematiche, valutate da una giuria di respiro internazionale composta da esperti, designer, giornalisti e collezionisti.

