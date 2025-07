Libri&Spritz | il 9 luglio a Roma la presentazione del libro Kevin su Costner di Silvia Bizio e Pietro Ricci

Non perdete l’appuntamento con la cultura e il cinema: mercoledì 9 luglio alle 18:30, a Roma, si tiene la presentazione del libro "Kevin su Costner" di Silvia Bizio e Pietro Ricci, nell’ambito di LIBRI&SPRITZ. Un’occasione unica per scoprire retroscena, curiosità e storie dietro una delle più grandi icone di Hollywood. La serata, moderata dalla giornalista Luciana Capretti, vi aspetta all’arena Notti di Cinema a Villa Bonelli: non mancate!

Mercoledì 9 luglio 2025 alle ore 18:30, nell’ambito della rassegna LIBRI&SPRITZ promossa dalla Community CASA, il palco dell’arena Notti di Cinema a Villa Bonelli ospiterà la presentazione ufficiale del libro Kevin su Costner, firmato da Silvia Bizio e Pietro Ricci e pubblicato da Gremese Editore. A moderare l’incontro sarà la giornalista Luciana Capretti, per un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Libri&Spritz: il 9 luglio a Roma la presentazione del libro “Kevin su Costner” di Silvia Bizio e Pietro Ricci

In questa notizia si parla di: libri - spritz - luglio - presentazione

Giovedì 10 luglio ore 18:00 Biblioteca Civica Alliaudi — Via Battisti 11, Pinerolo Vi invitiamo alla presentazione del libro: LE MANI DI DIO di Patrizio Righero e Jean Paul Charles Dal Rupestre al Digitale Un viaggio visivo e spirituale che attraversa la Vai su Facebook

CineVillage Villa Bonelli 2025: film e libri sotto le stelle 7-13 luglio; Bevi, mangia, ascolta: gli aperitivi culturali dai musei alle terrazze; Cinevillage a Villa Lazzaroni, ritorna dall’1 luglio l’appuntamento con il cinema all’aperto a Roma.

Roma. ‘Libri e Spritz’: inizio col botto per la rassegna grazie al ‘sottofondo’ per flauto del Maestro Fugà - Martedì 19 luglio, con inizio alle ore 19,presso il Cine Village "Monteverde" di Roma, sarà inaugurata la rassegna letteraria "Libri & Spritz". Riporta teleradio-news.it

"Aperinchiostro", l'estate cosentina tra libri e spritz - StrettoWeb - La rassegna animerà le serate di luglio nello splendido scenario del chiostro del Museo dei Brettii e degli Enotri ... Secondo strettoweb.com