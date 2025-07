Non è valsa la pena per il Bayern partecipare ai Mondiali per club nonostante i guadagni Süddeutsche

Il Bayern Monaco torna dagli Stati Uniti con un bottino di 58 milioni di dollari, ma a quale prezzo? La perdita di Jamal Musiala, che salterà gran parte della stagione, e la rinuncia di Florian Wirtz a unirsi ai bavaresi, mettono in discussione se i guadagni abbiano davvero ripagato lo sforzo. In un calcio sempre più imprevedibile, il Bayern dovrà ora reinventarsi senza le sue stelle, dimostrando che nel mondo del calcio nulla è mai scontato.

Il Bayern Monaco è tornato dagli Stati Uniti con 58 milioni di dollari e senza Jamal Musiala. Un affare? Non proprio. Il numero 10 ora salterà buona parte della stagione. La beffa è doppia: proprio la presenza ingombrante di Musiala aveva convinto Florian Wirtz a scegliere Liverpool invece di Monaco, ritenendo chiuso il suo spazio creativo. Adesso il Bayern si ritrova senza l’uno e senza l’altro, a dover ridisegnare la squadra senza più né Sané né Muller, con una rosa ridotta e un mercato immobile. Quando il marketing vale più del campo, il conto arriva sempre ed è spesso salato. Nessuno al Bayern ora potrebbe dire che partecipare ai Mondiali sia valsa la pena (Süddeutsche). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Non è valsa la pena per il Bayern partecipare ai Mondiali per club, nonostante i guadagni (Süddeutsche)

