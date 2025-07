Dà del cretino a un alunno Cassazione | giusto sanzionare il docente

La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente confermato la legittimità della sanzione disciplinare nei confronti di un docente che aveva insultato uno studente, definendolo un “cretino”. Questa decisione sottolinea l’importanza di mantenere un ambiente scolastico rispettoso e professionale, riconoscendo che anche in situazioni di frustrazione, le parole devono rispettare i principi di civiltà. La sentenza rafforza il ruolo della scuola come spazio di crescita e rispetto reciproco, insegnando che...

"E' sbagliato insultare gli studenti", almeno in questo specifico caso La Cassazione ha dato ragione al preside dell'Istituto tecnico Alberto Baggi, di Sassuolo (Modena), che aveva sanzionato un docente per aver insultato un alunno, definendolo un "cretino". Per i giudici della suprema corte è stato giusto "punire" il professore che si era invece opposto alla.

