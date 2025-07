Golf DP World Tour | dominio inglese in Germania Laporta settimo

Il BMW International Open in Germania si conferma teatro di emozioni e battaglie all’ultimo colpo. Daniel Brown ha trionfato nel difficile finale, superando Jordan Smithel sul percorso del Golfclub Munched Eichenried a Monaco di Baviera. Tra gli italiani, ottimo risultato di Francesco Laporta, ancora nei top ten. La scena internazionale si conferma dominata dal talento britannico, ma il golf italiano continua a mettere in mostra ottime prestazioni.

Daniel Brown ha risolto a suo favore il combattuto giro finale con Jordan Smithel nel torneo del DP World Tour, sul percorso del Golfclub Munched Eichenried (par 72) di Monaco di Baviera, in Germania. Ancora una volta tra i primi dieci un ottimo Francesco Laporta. Dominio inglese nel BMW International Open dove Daniel Brown ha risolto a suo favore con 266 (70 65 65 66, -22) colpi il combattuto giro finale con Jordan Smith, secondo con 268 (-20). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it