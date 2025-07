Una ricerca etnografica che ascolta le voci di una città frammentata

In un quartiere frammentato di Milano, le voci di persone diverse si intrecciano in un racconto ricco di speranze, paure e resilienza. Da El Lobo, fuggito dalla Mara Salvatrucha, a Daniel, che vive tra le case popolari di San Siro, ogni storia rivela un mosaico di realtĂ spesso invisibili. Questa ricerca etnografica mira ad ascoltare e comprendere le esperienze di chi attraversa la cittĂ , per illuminare le sfide e le speranze di una comunitĂ complessa e vibrante.

El Lobo è arrivato a Milano scappando dalla Mara Salvatrucha, una gang centroamericana. Daniel ha vissuto a San Siro nelle case popolari. Schizzo è un tossicodipendente e cerca 11 euro per andare a Cagliari. Sandra ha paura che qualcuno la spii dalla televisione. Gli operatori del Cimitero Maggiore forano le bare per garantire una degna sepoltura ai musulmani. Raimondo fa l'ufficiale giudiziario e, con un solo sguardo, riesce a capire se chi deve sfrattare è furbo o bisognoso. Andrea ha diciassette anni e se la sua compagna rimane incinta occuperĂ  una casa. Sara ha un'invasione di scarafaggi rossi in camera da letto.

