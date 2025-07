Here we go! Noa Lang è un nuovo calciatore del Napoli| Conte esulta svelate le cifre

Il calciomercato del Napoli si infiamma con l’arrivo di Noa Lang, il talento olandese che fa impazzire i tifosi partenopei. Fabrizio Romano ha ufficializzato il trasferimento, svelando anche le cifre dell’affare. Con questa mossa, il club si prepara a una stagione ricca di emozioni e grandi ambizioni. La firma di Lang rappresenta un passo decisivo nella strategia di Conte per rinforzare la rosa. La nuova era azzurra sta per iniziare!

Il segnale che tutti i tifosi del Napoli aspettavano è arrivato, forte e chiaro. E arriva dalla fonte più autorevole del calciomercato internazionale. Con il suo inconfondibile "Here we go!", Fabrizio Romano ha di fatto ufficializzato l'arrivo di Noa Lang in maglia azzurra. L'esterno offensivo olandese è il terzo colpo del mercato partenopeo, un'operazione definita in ogni dettaglio con il PSV, fortemente voluta da Antonio Conte per dare un nuovo volto al suo attacco. L'annuncio di Romano: "Accordo raggiunto, documenti scambiati". La trattativa si è conclusa con successo. Come riportato da Fabrizio Romano sui suoi canali social, la fase del negoziato è superata e si è entrati in quella puramente burocratica, l'anticamera dell'annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Here we go! Noa Lang è un nuovo calciatore del Napoli| Conte esulta, svelate le cifre

In questa notizia si parla di: here - lang - napoli - conte

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

Il prossimo esterno d’attacco del Napoli ha vinto un disco d’oro come rapper: Noa Lang è il prescelto di Antonio Conte per riempire il buco lasciato da Khvicha Kvaratskhelia ? Lorenzo Urbani Vai su Facebook

Fabrizio Romano annuncia Noa Lang: Here we go! Accordo totale, visite mediche in arrivo; Noa Lang sarà un nuovo calciatore del Napoli, adesso è fatta: i dettagli dell’accordo; MERCATO - Romano: Here We go! Il Napoli ha raggiunto un accordo con il PSV per Noa Lang.

Noa Lang è del Napoli, scambiati tutti i documenti. Romano: "Here we go!" - Il terzo colpo del mercato estivo del Napoli è Noa Lang, l'operazione con il PSV è stata definita in maniera totale. Da msn.com

Calcio Napoli, è fatta: scambiati tutti i documenti col Psv per Noa Lang - Noa Lang si può considerare a tutti gli effetti il terzo acquisto del mercato estivo del Calcio Napoli: l'esterno offensivo è il colpo voluto da Conte ... 2anews.it scrive