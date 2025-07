Governance Poll 2025 crolla Nargi | Avellino la boccia

Un risultato che pesa, soprattutto perché arriva in un momento cruciale per il suo mandato, sollevando interrogativi sulle sfide e le aspettative non ancora soddisfatte. La Governance Poll 2025 evidenzia un crollo di popolarità che mette in discussione il futuro amministrativo di Nargi e la fiducia dei cittadini di Avellino, aprendo un dibattito acceso sulla qualità della governance locale e sulle strategie per riconquistare il consenso perduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Un anno fa aveva conquistato Avellino con il 51,2% dei voti, oggi si ritrova tra i sindaci meno apprezzati d’Italia. È amaro il verdetto della Governance Poll 2025 per Laura Nargi, fascia tricolore del capoluogo irpino, che precipita al terz’ultimo posto in classifica con un indice di gradimento del 42%, segnando un pesante -9,8% rispetto al giorno della sua elezione. Un risultato che pesa, soprattutto perché arriva dopo appena dodici mesi di amministrazione. L’effetto luna di miele si è dissolto in fretta, lasciando spazio a un malcontento crescente tra i cittadini. Le ragioni? Probabilmente una combinazione di aspettative disattese, mancanza di visione strategica e difficoltà nell’affrontare le emergenze cittadine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Governance Poll 2025, crolla Nargi: Avellino la boccia

