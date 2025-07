Dakota Johnson silhouette da top model e premio alla carriera | il look è da sogno

Dakota Johnson incanta con la sua silhouette da top model e un look da sogno al Karlovy Vary International Film Festival 2025, dove ha ricevuto il prestigioso President’s Award. Il suo sorriso magnetico e l’abito Mugler da 1.906 euro, che scolpisce come una seconda pelle, sono stati protagonisti di una standing ovation. Perché non solo conquista con la sua presenza, ma anche con uno stile che definisce tendenze e cattura ogni sguardo.

Silhouette da top model, sorriso magnetico e un abito che vale una standing ovation. Dakota Johnson ha lasciato tutti senza fiato sul red carpet del Karlovy Vary International Film Festival 2025, dove ha ricevuto il prestigioso President’s Award. E mentre la sua vita sentimentale fa notizia, è il suo look da regina del tappeto rosso a conquistare davvero ogni attenzione. Un abito Mugler da 1.906 euro che scolpisce come una seconda pelle. Per l’occasione, Dakota Johnson ha indossato un abito da sera firmato Mugler, lungo in velluto nero e completamente privo di spalline, con uno scollo a cuore profondo e sensualissimo che ha esaltato la sua figura slanciata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Dakota Johnson, silhouette da top model e premio alla carriera: il look è da sogno

