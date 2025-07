Israele-Hamas oggi l’incontro alla Casa Bianca fra Trump e Netanyahu | cosa prevede la proposta di tregua per Gaza

Oggi alla Casa Bianca, Trump e Netanyahu si confrontano su una proposta di tregua per Gaza, un passo cruciale in un conflitto che rischia di aggravarsi. La riunione, in programma alle 18.30 ora di Washington, rappresenta un momento decisivo per la diplomazia internazionale. Ma cosa prevede esattamente questa proposta di cessate il fuoco? E quali potrebbero essere le ripercussioni sulla regione? Scopriamolo insieme.

Israele-Hamas: oggi l’incontro fra Trump e Netanyahu alla Casa Bianca. Oggi, lunedì 7 luglio, è in programma l’atteso faccia a faccia alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu: l’appuntamento alle 18.30 ora di Washington (in Italia sarĂ mezzanotte e mezza). Sul tavolo c’è la proposta formulata dagli Usa per cessare il fuoco nella Striscia di Gaza. Netanyahu ne parlerĂ anche con il segretario di Stato americano Marco Rubio e con l’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff. Nella serata di ieri, a Doha, capitale del Qatar, sono iniziati i negoziati indiretti tra lo Stato ebraico e il gruppo terroristico palestinese Hamas, trattative mediate dallo stesso Qatar e dall’Egitto. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Israele-Hamas, oggi l’incontro alla Casa Bianca fra Trump e Netanyahu: cosa prevede la proposta di tregua per Gaza

