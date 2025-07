Kimi Antonelli in preda alla frustrazione dopo il disastro di Silverstone | Sta andando tutto storto

Kimi Antonelli, ancora scottato dal disastro di Silverstone, si trova a fare i conti con un periodo difficile e carico di delusioni. Tra condizioni climatiche avverse, incidenti e una sensazione di impotenza, il giovane talento si sforza di mantenere la calma e trovare motivazione. Un momento di crisi che potrebbe rivelarsi anche un’opportunità per rinascere più forte di prima. Continua a leggere.

Dopo il ritiro a Silverstone, Kimi Antonelli non nasconde la frustrazione per un altro weekend da dimenticare. Tra pioggia, visibilitĂ azzerata e l’incidente con Hadjar, il bilancio è amaro: “Non riesco a trovare lati positivi. Devo cercare la luce in fondo al tunnel”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

