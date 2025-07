Val Maira alpinista Enrico Bolla morto dopo esser precipitato per 50 metri appeso alle corde il 56enne era luogotenente dei carabinieri

Un drammatico incidente in Val Maira scuote il mondo dell’alpinismo e delle forze dell’ordine: Enrico Bolla, 56enne luogotenente dei Carabinieri, ha perso la vita dopo una caduta di circa 50 metri mentre scalava. Sospeso tra le corde, nonostante i tentativi di rianimazione, il suo coraggio e dedizione ci lasciano un vuoto incolmabile. La sua passione e il suo spirito rimarranno un esempio indelebile per tutti gli amanti della montagna.

Durante la salita l’uomo è precipitato, fermandosi a circa cinquanta metri più in basso, sospeso dalle corde. Inutili le manovre di rianimazione effettuate dai soccorsi Un alpinista ha perso la vita in un incidente avvenuto in Val Maira, nella provincia di Cuneo, più precisamente nella zona d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Val Maira, alpinista Enrico Bolla morto dopo esser precipitato per 50 metri appeso alle corde, il 56enne era luogotenente dei carabinieri

In questa notizia si parla di: maira - alpinista - precipitato - metri

Cuneo, precipita per 50 metri in montagna: muore alpinista in Val Maira - Un tragico incidente scuote le Alpi piemontesi: un alpinista ha perso la vita in Val Maira, precipitando di 50 metri nella zona di Rocca Castello.

Incidente mortale oggi pomeriggio, 6 luglio, lungo la Via Sigismondi alla Rocca Castello, Val Maira. I nostri tecnici sono intervenuti a bordo del Servizio Regionale di Elisoccorso di @aziendazero e con le squadre a terra giunte a piedi. Dopo le manovre di riani Vai su Facebook

Precipita per 50 metri, morto carabiniere alpinista in val Maira in Piemonte; Morto un alpinista, precipita per 50 metri appeso alle corde; Cuneo, precipita per 50 metri in montagna: muore alpinista in Val Maira - LaPresse.

Cuneo, precipita per 50 metri in montagna: muore alpinista in Val Maira - Un alpinista è morto in Piemonte dopo essere precipitato mentre si trovava in montagna in Val Maira, in provincia di Cuneo, nella zona di Rocca Castello. Secondo msn.com

Precipita per 50 metri dalla via Sigismondi, morto un alpinista in val Maira in Piemonte - L'uomo è rimasto appeso alle corde, la caduta è terminata a pochi metri dal suolo: l'allarme dai compagni di cordata, inutile l'intervento del Soccorso alpino ... Da msn.com