Parco del Ticino | come nascono gli storioni nell’allevamento di Isola Mandelli

Nel cuore del Parco del Ticino, a Isola Mandelli, si è compiuto un passo fondamentale nella conservazione degli storioni: la riproduzione in cattività. Un risultato frutto di anni di esperienza e passione dei tecnici specializzati, che hanno trasformato la scienza in un miracolo quotidiano. Questo traguardo rappresenta una speranza concreta per la sopravvivenza della specie e per il nostro patrimonio naturale, dimostrando che con impegno e competenza tutto è possibile.

Cassolnovo, 7 luglio 2025 – Il "miracolo" della riproduzione degli storioni si è avviato. In realtà di miracoloso non c'è nulla, trattasi di operazione scientifica condotta da tecnici ormai esperti in tutte le fasi, da tempo al lavoro nel Parco del Ticino per consentire alla specie di proliferare. La procedura ha preso il via all'interno delle vasche di allevamento ittico a Isola Mandelli, a Cassolnovo. Qui i tecnici del Parco del Ticino hanno completato le consuete operazioni per la riproduzione dello Storione cobice (Acipenser naccarii). Il pesce simbolo del Ticino. Lo Storione cobice, endemico del bacino del Mediterraneo, ha un valore naturalistico davvero inestimabile considerato che si tratta di una specie di interesse comunitario ed è stato valutato dall'Unione Internazionale per la conservazione della Natura (Iucn) come specie in "pericolo critico", visto che è a rischio di estinzione.