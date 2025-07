Mercato Inter ci siamo per Aleksandar Stankovic al Brugge | l’annuncio di Libero! Affare che avvantaggia anche il Milan

Il mercato Inter si accende con l'ufficialità di Aleksandar Stankovic al Brugge, un affare di libero che potrebbe rivoluzionare i piani di molte squadre, compreso il Milan. Il giovane talento, figlio di Dejan, ha dimostrato il suo valore in prestito e ora si prepara a una sfida internazionale. Questa mossa rappresenta un'opportunità anche per i rossoneri, pronti a valutare nuovi investimenti e strategie di mercato.

: ecco perché. Aleksandar Stankovic è pronto a salutare il mercato Inter. Il giovane centrocampista classe 2005, figlio dell’ex bandiera nerazzurra Dejan, è reduce da un’esperienza positiva in prestito in Svizzera con il Lucerna e ora sembra prossimo a una nuova avventura in Belgio. Secondo quanto riportato da Libero, infatti, la società milanese ha raggiunto un accordo con il Club Bruges per la cessione del talento serbo, fissando il valore del trasferimento a circa 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, ci siamo per Aleksandar Stankovic al Brugge: l’annuncio di Libero! Affare che avvantaggia anche il Milan

In questa notizia si parla di: inter - aleksandar - stankovic - mercato

Aleksandar Stankovic Inter, Stoccarda pronto all’assalto per il figlio d’arte? Svelato il piano del club nerazzurro - Aleksandar Stankovic, attualmente a Stoccarda, è al centro di rumors inquietanti: l'Inter mira a riportarlo in Italia.

Si scalda la pista Club Brugge per Aleksandar Stankovic Come raccolto da Calciomercato.it, il club belga ha stanziato 6 milioni per il centrocampista classe 2005, ma può alzare offerta per avvicinarsi alle richieste dell’#Inter che punta a mantenerne il controll Vai su Facebook

#Stankovic ad un passo dal #ClubBrugge! Le cifre per l'addio all'#Inter e la mossa dei nerazzurri Vai su X

Inter, Aleksandar Stankovic al Bruges per sostituire Jashari; Il Club Brugge su Aleksandar Stankovic per sostituire Jashari: l'intreccio di mercato tra Inter e Milan; Il Club Brugge su Aleksandar Stankovic per sostituire Jashari: l'intreccio di mercato tra Inter e Milan.

Inter, ecco da dove arriva il tesoretto per Ederson: non solo Calhanoglu, altri due in uscita - L'Inter punta al brasiliano dell'Atalanta, ma per accontentare i bergamaschi dovrà cedere alcuni giocatori in rosa % ... Riporta fcinter1908.it

Calciomercato Milan, Bruges su Stankovic dell’Inter per sostituire Jashari - Come riporta il noto esperto di mercato belga Sacha Tavolieri sul proprio profilo X , il Bruges sta spingendo con decisione per il giovane talento dell’Inter e figlio d’arte: Aleksandar Stankovic. Secondo informazione.it