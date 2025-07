El Aynaoui nel mirino della Roma | primo assalto da 20 milioni ma il Lens resiste

La Roma punta forte su Neil El Aynaoui, giovane talento francese nel mirino dei giallorossi. Con un’offerta da 20 milioni già formulata, il club capitolino dimostra determinazione nel rafforzare il centrocampo, puntando su un profilo in crescita e con ampi margini di miglioramento. Classe 2001, il suo stile di gioco ha catturato l’attenzione di Gasperini e del direttore sportivo. Ma la vera sfida sarà convincere il Lens a cedere il talento...

Un nuovo nome per il centrocampo giallorosso, un profilo giovane, strutturato e con ampi margini di crescita. La Roma guarda in Francia per rinforzare la mediana, e stavolta lo fa con convinzione: Neil El Aynaoui è entrato concretamente nei radar di Trigoria, tanto da aver già ricevuto una prima offerta formale, secondo quanto raccontato dall’esperto di mercato Matteo Moretto. L’identikit del profilo che piace a Gasperini. Classe 2001, franco-marocchino dal passo dinamico e dall’intelligenza tattica rara per l’età, El Aynaoui è uno dei punti fermi del Lens, club che negli ultimi anni ha saputo valorizzare talenti e rilanciarsi ai vertici del calcio transalpino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - El Aynaoui nel mirino della Roma: primo assalto da 20 milioni, ma il Lens resiste

