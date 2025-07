Dakota Johnson e il suo look mozzafiato al Karlovy Vary International Film Festival

Dakota Johnson ha lasciato tutti senza fiato al Karlovy Vary International Film Festival 2025, sfoggiando un abito Mugler che incarna eleganza e audacia. La star non solo ha conquistato il pubblico con il suo stile impeccabile, ma ha anche ricevuto il prestigioso premio alla carriera, confermando il suo talento e la sua classe innata. Scopri di più sul suo look straordinario e sulla serata indimenticabile su Donne Magazine.

