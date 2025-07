Dodo l’opzione Inter se parte Dumfries | una carta da giocare – SM

Dodo, promettente laterale dell’Ajax, si prospetta come una carta interessante per l’Inter qualora Dumfries lasciasse Milano. Con una clausola rescissoria di 25 milioni di euro e l’interesse del Manchester City, il suo futuro è ancora incerto. La dinamicità del calciomercato apre scenari sorprendenti: Dodo potrebbe diventare il nuovo volto della fascia nerazzurra, rimanendo comunque un’opzione in bilico tra opportunità e rischi. La sua evoluzione sarà da seguire con grande attenzione.

Dodo piace all’Inter nel caso in cui Dumfries dovesse lasciare Milano. Sull’olandese pende una clausola da 25 milioni di euro e il Manchester City ci sta pensando. IN BILICO – Dodo come sostituto di Dumfries? Sport Mediaset lo rilancia nel caso in cui l’Inter dovesse perdere il laterale olandese. Sul giocatore orange pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro e il Manchester City potrebbero davvero pensarci. D’altronde il suo procuratore, il potente Jorge Mendes, avrebbe già contattato Guardiola per capire un po’ la volontà degli inglesi, alla ricerca di un nuovo terzino destro dopo la partenza di Kyle Walker. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dodo l’opzione Inter se parte Dumfries: una carta da giocare – SM

