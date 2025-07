Zenga dubbioso sul caso Calhanoglu | Non vorrei che fosse tutto organizzato se Marotta non si fosse esposto così…

Walter Zenga solleva dubbi sulla trasparenza del caso Calhanoglu, mettendo in discussione la gestione della comunicazione interna dell’Inter. Le sue parole, ricche di critica e preoccupazione, evidenziano come un’esposizione troppo marcata possa alimentare sospetti e tensioni. La situazione, ancora avvolta da mistero, richiede chiarezza e carattere, per evitare che le voci possano minare l’armonia del club. Ma cosa riserverà il futuro?

Zenga dubbioso sul caso Calhanoglu: «Non vorrei che fosse tutto organizzato, se Marotta non si fosse esposto così.». Le parole dell’ex portiere. Walter Zenga, ex portiere e bandiera dell’ Inter, ha commentato con toni critici le ultime vicende legate al futuro di Hakan Calhanoglu e alle parole del presidente Giuseppe Marotta. Intervenuto a TV Play, Zenga ha espresso dubbi sulla gestione della comunicazione interna al club milanese, sollevando anche un’ipotesi che potrebbe accendere ulteriormente il dibattito. Secondo l’ex numero uno nerazzurro, il caso esploso attorno alle dichiarazioni di Lautaro Martinez, capitano e leader dell’attacco dell’Inter, poteva restare contenuto se non fosse intervenuto direttamente Marotta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zenga dubbioso sul caso Calhanoglu: «Non vorrei che fosse tutto organizzato, se Marotta non si fosse esposto così…»

In questa notizia si parla di: fosse - calhanoglu - zenga - dubbioso

Zenga: «Marotta su Calhanoglu? Non vorrei che fosse tutto organizzato» - Zenga e Marotta si confrontano sul futuro di Calhanoglu, alimentando dubbi e suspence. L'ex portiere nerazzurro mette in discussione le dichiarazioni di Marotta, sollevando interrogativi su possibili manovre organizzate dietro le quinte.

“Basta che Arnautovic la butta dentro con la Lazio ad un metro dalla linea ed hai vinto il campionato. E su questo mi sembra già di aver detto delle cose” [ Zenga a TvPlay ] Concordate #Inter Vai su Facebook

I dubbi di Zenga: Le parole di Marotta su Calhanoglu? Non vorrei che fosse tutto organizzato; Caos Inter, Zenga: Non vorrei fosse tutto organizzato per far partire Calhanoglu; I dubbi di Zenga: Le parole di Marotta su Calhanoglu? Non vorrei che fosse tutto organizzato.