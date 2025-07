Sancho Juventus settimana decisiva | l’inglese ha dato priorità ai bianconeri ma l’affare non è ancora in dirittura d’arrivo Ultimissime

Settimana cruciale per la Juventus e Jadon Sancho: l’inglese, desideroso di un nuovo sfogo, ha scelto i bianconeri come priorità. Tuttavia, l’affare non è ancora concluso, e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. La trattativa si infiamma, alimentando speranze e aspettative tra i tifosi. La decisione finale si avvicina: sarà questa la volta buona per vedere Sancho in maglia Juventus? Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti.

Sancho Juventus, settimana decisiva: l’inglese dello United ha dato priorità ai bianconeri ma l’affare non è ancora in dirittura d’arrivo. Ultimissime. La trattativa per Jadon Sancho continua ad essere al centro delle attenzioni in casa Juve. Come riportato da Giovanni Albanese, la settimana in corso potrebbe rivelarsi decisiva per definire il futuro dell’esterno del Manchester United. Sancho ha messo la Juve in cima alle sue preferenze, ma non è disposto a declinare altre offerte senza prima avere la certezza di un trasferimento a Torino. Il giocatore, che ha avuto un impatto altalenante al Manchester United, sta cercando una nuova avventura, e il mercato Juventus è pronto ad accoglierlo, ma la situazione resta ancora in fase di riflessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, settimana decisiva: l’inglese ha dato priorità ai bianconeri ma l’affare non è ancora in dirittura d’arrivo. Ultimissime

