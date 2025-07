Gradimento di sindaci e governatori | Funaro cala Giani quarto con il 9,9% in più rispetto all’elezione

Il gradimento di sindaci e governatori continua a sorprendere, testimoniando il valore di un buon governo vicino alla gente. Eugenio Giani, tra i protagonisti di questa crescita, celebra il successo con entusiasmo, sottolineando come la costanza, l’impegno e l’ascolto siano le chiavi del consenso. La fiducia nei leader locali si rafforza, segnando un percorso di crescita che promette di portare risultati ancora migliori in futuro.

Firenze, 7 luglio 2025 – «La fiducia in più la sento ogni giorno stando tra i toscani. E quando la gente ti dice: 'Continua’, non servono medaglie. Serve stare tra la gente, fare le cose e scegliere anche quando è difficile. 10 punti in più rispetto all'elezione di 5 anni fa dimostrano che il buongoverno, la squadra e la vicinanza pagano». Il governatore della Toscana, Eugenio Giani,non nasconde la soddisfazione per i dati che emergono dalla  classifica della Governance Poll sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata dall'Ist  ituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it