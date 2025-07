Catania due spacciatori arrestati | tentano di gettare la cocaina in un WC smontabile

Due spacciatori a Catania tentano di disfarsi della cocaina gettandola in un WC smontabile, ma vengono subito arrestati. Sequestrato anche un appartamento trasformato in una vera e propria base operativa per lo spaccio. La Polizia di Stato non si ferma e continua a smantellare le reti criminali: un segnale forte contro il traffico di droga in cittĂ . Restate aggiornati con DayItalianews per scoprire gli ultimi sviluppi.

Sequestrato l'appartamento trasformato in base operativa per lo spaccio. Blitz della Polizia di Stato contro lo spaccio a Catania. Le operazioni della Polizia di Stato per contrastare lo spaccio di droga in cittĂ continuano senza sosta. Negli ultimi tempi sono stati smantellati diversi centri di spaccio dotati di videosorveglianza avanzata e sistemi di difesa passiva, pensati per ostacolare le attivitĂ delle forze dell'ordine. Arrestati due uomini in flagranza di reato. Durante un recente intervento nel quartiere San Cristoforo, gli agenti della Squadra Mobile – sezione "Falchi" – hanno arrestato due cittadini catanesi, di 28 e 32 anni, sorpresi mentre detenevano cocaina destinata allo spaccio.

