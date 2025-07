18° Blind Blogger Tasting | vino persone confronto

in discussione le tue percezioni e i tuoi pregiudizi. È un viaggio sensoriale che sfida il palato e l’orizzonte mentale, invitandoti a scoprire la vera essenza del vino attraverso gli occhi dell’ignoto. Un confronto diretto tra persone, esperienze e sensazioni che trasforma ogni sorso in un’occasione di scoperta e crescita personale. Preparati a lasciarti sorprendere: perché, alla fine, non è solo un assaggio, ma un vero e proprio risveglio dei sensi.

Il Blind Blogger Tasting è una di quelle esperienze che ti restano dentro, capaci di rivoluzionarti. Prende le tue certezze e le amplifica, oppure le fa vacillare, costringendoti a mettere. 🔗 Leggi su Appuntidizelda.it © Appuntidizelda.it - 18° Blind Blogger Tasting: vino, persone, confronto

