Start Cup Campania 2024, la finale domani a Benevento (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È in programma domani, giovedì 24 ottobre, presso l'Auditorium di S. Agostino, all'Università degli Studi del Sannio a Benevento, la finale di Start Cup Campania 2024, la più longeva competizione fra progetti d'impresa innovativa in ambito universitario, proposta dagli Atenei regionali Federico II, Luigi Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Sannio di Benevento, Salerno e L'Orientale. La giornata inizierà alle 11,30 con un momento di networking & business matching, durante il quale sono previsti incontri presso gli stand dei team finalisti. Nel pomeriggio, dalle 14,30, dopo le introduzioni di Marco Consales, direttore Start Cup Campania, e Gerardo Canfora, Rettore dell'Università degli Studi del Sannio-Benevento, si terrà la sessione di pitch.

