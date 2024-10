.com - Seconda Categoria / Montoro, confermata la separazione con Fabrizi ecco Giorgio Latini

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’uscita di Francescoper “motivi personali”, così recita il comunicato della società. Il tecnico jesino ieri ha diretto già il suo primo allemento VALLESINA, 23 ottobre 2024 – Come ieri anticipato sono state confermate le dimissioni di Francescodalla guida tecnica delper “motivi personali” come recita il comunicato della società. Subito individuato il nuovo allenatore,. “La ASD LeonessaCalcio annuncia cheè il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. Il tecnico jesino classe 1962 è uno degli allenatori più esperti e vittoriosi del panorama calcistico dilettantistico marchigiano con molteplici ed importanti esperienze in tutte le categorie tra cui Cingolana, Ostra, Apiro, Moie Vallesina, Monserra Sampaolese e Borghetto.