"Non festeggiavo, è solo giustizia per mamma". La figlia di Giuseppe Lacarpia spiega il post su Facebook

Antonella Lacarpia, figlia della vittima del femminicidio avvenuto a Gravina di Puglia il 6 ottobre scorso, spiega il motivo del post su Facebook a seguito del suicidio del padre in carcere: "Quelle emoticon non sono per quanto successo a mio padre. Non festeggiavo, è solo giustizia per mamma".

