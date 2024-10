Migranti: Delmastro, 'i giudici si credono ayatollah, le toghe rosse non ci fermano' (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. - (Adnkronos) - "C'è solo una cosa certa. Non saranno né le toghe rosse né il Pd a fermarci nella nostra ferrea volontà di contrastare l'immigrazione irregolare e la tratta di esseri umani". Lo afferma il sottosegretari alla Giustizia Andrea Delmastro in un'intervista al quotidiano 'La Stampa'. "Ora abbiamo una norma primaria, che definisce i Paesi sicuri, in modo che sia possibile continuare con i trattenimenti e i rimpatri dei Migranti irregolari. Io sono molto sereno, perché non penso che il presidente della Repubblica si faccia tirare per la giacca da chicchessia. Mentre sono convinto che le opposizioni ci proveranno. Ma d'altronde sono quei partiti che vanno in Europa a chiedere di sanzionare l'Italia". In merito allo scontro con la magistratura Delmastro afferma che "abbiamo assistito a un'interpretazione abnorme della norma europea. Liberoquotidiano.it - Migranti: Delmastro, 'i giudici si credono ayatollah, le toghe rosse non ci fermano' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. - (Adnkronos) - "C'è solo una cosa certa. Non saranno né lené il Pd a fermarci nella nostra ferrea volontà di contrastare l'immigrazione irregolare e la tratta di esseri umani". Lo afferma il sottosegretari alla Giustizia Andreain un'intervista al quotidiano 'La Stampa'. "Ora abbiamo una norma primaria, che definisce i Paesi sicuri, in modo che sia possibile continuare con i trattenimenti e i rimpatri deiirregolari. Io sono molto sereno, perché non penso che il presidente della Repubblica si faccia tirare per la giacca da chicchessia. Mentre sono convinto che le opposizioni ci proveranno. Ma d'altronde sono quei partiti che vanno in Europa a chiedere di sanzionare l'Italia". In merito allo scontro con la magistraturaafferma che "abbiamo assistito a un'interpretazione abnorme della norma europea.

