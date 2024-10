Meteo Liguria, possibili nubifragi nel fine settimana (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Rischio nubifragi nel weekend tra Liguria e Piemonte come spiega il Meteorologo di 3bMeteo.com, Edoardo Ferrara, a cui ci affidiamo per le previsioni, in attesa di conoscere le decisioni di Arpal in merito a eventuali allerte. "Gli anticicloni restano defilati a latitudini settentrionali Genovatoday.it - Meteo Liguria, possibili nubifragi nel fine settimana Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Rischionel weekend trae Piemonte come spiega ilrologo di 3b.com, Edoardo Ferrara, a cui ci affidiamo per le previsioni, in attesa di conoscere le decisioni di Arpal in merito a eventuali allerte. "Gli anticicloni restano defilati a latitudini settentrionali

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Nubifragi in Liguria - allagamenti - frane e strade inondate : morto un uomo disperso nel Genovese. Allerta arancione in cinque regioni - Non accenna a smettere la forte pioggia che nelle ultime ore ha colpito il nord Italia, in particolare la Liguria. I grandi nubifragi hanno causato strade e autostrade allagate, caselli chiusi, cascate d’acqua dai viadotti, auto bloccate e acqua ... (Ilfattoquotidiano.it)

Frane - allagamenti e disagi - il maltempo si abbatte sulla Liguria e sul nord Italia : ancora 5 giorni di nubifragi - Sono previsti 5 giorni di maltempo con precipitazioni intense in Liguria e su tutto il nord Italia: allerta massima. Allagamenti, frane, trasporti fermi, strade chiuse e bimbi in pericolo nella loro stessa scuola. Si è abbattuto sul nord Italia, ed ... (Notizie.com)

Nubifragi in Liguria - frane e smottamenti nell’entroterra genovese : il video da Masone - Il temporale che nella notte ha colpito il levante genovese continua a insistere nell’area tra il Savonese e il ponente genovese, in particolare sull’entroterra. Sono caduti 97 mm in un’ora a Campo Ligure e 81, sempre in un’ora, a Rossiglione. La ... (Ilfattoquotidiano.it)