Manovra: tagli di 5.660 posti a docenti e 2174 Ata (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dal prossimo anno scolastico la dotazione organica complessiva dei docenti è ridotta di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia. E le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola subiranno una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. Con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia. E' possibile anche rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo l'invarianza finanziaria. Lo prevede la Manovra.

