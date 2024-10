Ilrestodelcarlino.it - Luci al Recchioni, c’è Fermana-Chieti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si accendono ledel Brunoalle ore 20,30 per lache ospita una corazzata come ilper rilanciare il proprio cammino in campionato dopo lo stop di Notaresco e la penultima piazza in classifica. Arriva il, squadra che in estate ha rischiato ben più delladi non essere ai nastri di partenza prima dell’arrivo dell’ambizioso gruppo Virgo. La squadra di Ignoffo ha un organico di livello assoluto con tanti giocatori incrociati dai canarini negli anni della C basta pensare a Sini, Di Paolantonio, Forgione oltre all’attaccante Sall che, ai suoi lati, nel 4-3-3 disegnato da Ignoffo ha Ceccarelli e Tourè. Ma laha grandissima voglia di riscatto dopo Notaresco come spiegato nel pregara da mister Dario Bolzan.