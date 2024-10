Intelligenza artificiale e robotica: così la Lombardia vuole favorire l'inclusione delle persone con disabilità (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Parola d'ordine: inclusione. Regione Lombardia ha lanciato il nuovo bando "Innovazione a servizio dell’inclusione ambito disabilità". Con uno stanziamento complessivo di 3 milioni di euro, l’iniziativa dell’assessorato al lavoro - si legge in una nota del Pirellone - "mira a sostenere Milanotoday.it - Intelligenza artificiale e robotica: così la Lombardia vuole favorire l'inclusione delle persone con disabilità Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Parola d'ordine:. Regioneha lanciato il nuovo bando "Innovazione a servizio dell’ambito". Con uno stanziamento complessivo di 3 milioni di euro, l’iniziativa dell’assessorato al lavoro - si legge in una nota del Pirellone - "mira a sostenere

Regione Lombardia investe nella disabilità : lanciato il bando ‘Innovazione a servizio dell’inclusione’ - Facebook WhatsApp Twitter La Regione Lombardia, attraverso l’assessorato al Lavoro, ha recentemente annunciato l’apertura di un bando dal titolo ‘Innovazione a servizio dell’inclusione ambito disabilità’. Questo intervento si propone un ... (Gaeta.it)

FAVORIRE L’inclusione. Regione Lombardia scende in campo 35 progetti sportivi dedicati ai giovani - Un sostegno finanziario per promuovere progetti a favore dei giovani tra i 15 e i 34 anni in condizione di inattività lavorativa o provenienti da realtà sociali ed economiche disagiate. Regione Lombardia scende in campo al fianco di “Sport e ... (Sport.quotidiano.net)