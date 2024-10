Il Matera Film Festival dal 3 al 10 novembre

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)3 – 102024 V edizione Ilcompie 5 anni: un’edizione d’oro è quella che si prospetta nella Città dei Sassi. L’ospite d’onore sarà Atom Egoyan, tra i massimi esponenti del cinema canadese, che presenterà in anteprima nazionale il suoSeven Veils. Gli altri ospiti internazionali saranno: Arsineé Khanjian, attrice e produttrice, e Henk Rogers co-fondatore della Tetris Company, per festeggiare i quarant’anni di Tetris in collaborazione con Lucca Comics&Games. Ad impreziosire la quinta edizione, il ritorno di Peter Greenaway e Saskia Boddeke, protagonisti del progetto speciale “Fall School”, nato dalla collaborazione con l’Accademia di Belle arti di Napoli.