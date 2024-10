Secoloditalia.it - Il Consiglio supremo di difesa: “Rinforzare Unifil”. Colloquio tra Meloni e Mattarella

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il sostegno “convinto” al diritto di Israele alla, ma anche la condanna degli “inaccettabili attacchi” alla missione, che va rafforzata, e la preoccupazione per le sofferenze della popolazione civile, tanto a Gaza quanto in Libano. La crisi in Medio Oriente ha occupato larga parte deldi, presieduto dal capo dello Stato Sergio, durante il quale è stato anche esaminato il Piano di Zelensky per l’Ucraina, alla quale l’Italia ha ribadito il pieno sostegno in vista del raggiungimento di una pace giusta e duratura e la disponibilità a contribuire alla ricostruzione. Al termine del vertice, secondo quanto emerso,e Giorgiahanno avuto un breveprivato, i cui contenuti, allo stato attuale, non sono stati divulgati.