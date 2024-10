Davidemaggio.it - Grande Fratello, Javier su Shaila e Lorenzo: “Mi possono far vedere pure mentre sco*ano che non mi importa niente”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)vuole metterci una pietra sopra al sentimento che prova per, dopo essere stato scaricato per una seconda volta. Non sa che lei fuori dalla Casa delsi è quasi dichiarata a, con il quale si trova al Gran Hermano, ma ora ne prende fortemente le distanze, anche dovesse venire a conoscenza di una liaison tra i due: Mifarche non miormai afferma il pallavolista in una chiacchierata in giardino con Ilaria e Pamela. pic.twitter.com/Y2TMwUvj7o— ~sunrise ? (@sunrisearchive) October 23, 2024 Si dice “consapevole del fatto che non c’è stata una storia d’amore sulla quale posso permettermi di rimanere così male”, ma “e nessuno mi toglierà dalla testa che per lei prima veniva il gioco“.