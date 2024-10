Lapresse.it - G7 Sviluppo, Patacconi (ICO): “Per la prima volta G7 si focalizza su settore del caffè”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Questa iniziativa della presidenza italiana è totalmente innovativa, perché forse è lache i Paesi del G7, con i Paesi partner, decidono dirsi su un, in questo caso quello del, che ha una rilevanza sia economica che sociale importantissima”. Così Gerardo, head of the operations dell’International Coffee Organization (ICO), parlando con i giornalisti presso il media center organizzato a Pescara in occasione del G7, in programma dal 22 al 24 ottobre. Un’apposita sessione è stata infatti dedicata, stamattina, alla catena del valore del, con la partecipazione sia di rappresentanti delle grandi organizzazioni internazionali, tra cui la FAO, sia del privato.