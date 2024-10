Metropolitanmagazine.it - Fast food in crisi? Ecco cosa sappiamo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel 2024 tutte le catene dihanno vissuto una forte battuta d’arresto. Si è registrato un forte declino dell’affluenza degli amanti del “cibo veloce”. A quanto pare, la cena in questi ristoranti è diventata un lusso per molte famiglie di tutto il mondo. Un fattore dovuto al rincaro dei prezzi dei menù? Stipendi troppo bassi? Oppure una scelta dettata dalla scarsa qualità del cibo? Le motivazioni sono diverse., nel 2024 sempre meno famiglie optano per i menù “” Nel corso del 2024 molte catene di(soprattutto quelle più note) hanno registrato un drastico calo dei consumatori. Il numero di cene fuori casa per famiglia è diminuito di molto. Tra le grandi attività che hanno riscontrato questa contrazione abbiamo il gigante McDonald’s. E’ risultata una flessione dell’1% dei ricavi trimestrali in tutto il globo.