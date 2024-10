Erik ten Hag fiducioso in vista dello scontro con il Fenerbahce di Mourinho

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) 2024-10-23 21:48:22 Breaking news: L’allenatore del Manchester Unitedten Hag insiste che la sua squadra abbia abbastanza qualità per superare ilin Europa League, nonostante manchino diversi giocatori chiave. Lo United dovrà fare a meno del capitano Bruno Fernandes per la trasferta in Turchia a seguito del suo cartellino rosso nel pareggio per 3-3 contro l’FC Porto, e anche il difensore in forma Jonny Evans sarà assente. Anche il centrocampista Mason Mount sembra destinato a restare fuori mentre continua il suo recupero dall’infortunio, mentre artisti del calibro di Harry Maguire, Luke Shaw e Kobbie Mainoo rimangono in disparte. Mercoledì, parlando ai media a Istanbul, Ten Hag ha dichiarato: “I giocatori che sono disponibili devono fare il lavoro e sono in grado di farlo. “Penso che abbiamo abbastanza giocatori nella squadra con così tanta esperienza.