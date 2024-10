Due grandi intepreti aprono la stagione di prosa al Diego Fabbri: Umberto Orsini e Franco Branciaroli in “I ragazzi irresistibili” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La nuova stagione di prosa del Teatro Diego Fabbri di Forlì sarà inaugurata venerdì 1, sabato 2 (ore 21) e domenica 3 novembre (ore 16) da due assoluti protagonisti delle scene nazionali: Umberto Orsini e Franco Branciaroli, protagonisti della commedia "I ragazzi irresistibili" di Neil Simon Forlitoday.it - Due grandi intepreti aprono la stagione di prosa al Diego Fabbri: Umberto Orsini e Franco Branciaroli in “I ragazzi irresistibili” Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La nuovadidel Teatrodi Forlì sarà inaugurata venerdì 1, sabato 2 (ore 21) e domenica 3 novembre (ore 16) da due assoluti protagonisti delle scene nazionali:, protagonisti della commedia "I" di Neil Simon

